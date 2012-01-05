〔中国企业〕中国铝业公司计划分拆更多资产在香港上市--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铝业公司计划分拆更多资产，在香港市场上市。
该公司为上市企业中国铝业(601600.SS)(2600.HK)的母公司。
据IFR早前报导，中国铝业公司计划将秘鲁的铜矿资产在香港上市，募集资金最多10亿美元。同时也准备分拆基建机械业务上市，募资5亿美元。中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)已获任命，负责安排是次交易。
秘鲁铜矿上市交易由法巴(BNPP.PA)、中金和摩根士丹利(MS.N)主承销，预计将於2012年上半年完成。机械上市交易将紧随其後，登陆香港市场。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。