〔中国企业〕中国铝业公司计划分拆更多资产在香港上市--IFR

路透1月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铝业公司计划分拆更多资产，在香港市场上市。

该公司为上市企业中国铝业(601600.SS)(2600.HK)的母公司。

据IFR早前报导，中国铝业公司计划将秘鲁的铜矿资产在香港上市，募集资金最多10亿美元。同时也准备分拆基建机械业务上市，募资5亿美元。中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)已获任命，负责安排是次交易。

秘鲁铜矿上市交易由法巴(BNPP.PA)、中金和摩根士丹利(MS.N)主承销，预计将於2012年上半年完成。机械上市交易将紧随其後，登陆香港市场。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)