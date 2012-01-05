《外汇动态》美元兑韩元回吐涨幅,因韩国出口商逢高抛售

0117GMT---韩国出口商逢高抛售美元兑韩元KRW=KFTC,促使当地投机客削减多仓. 美元兑韩元报1,148.7,此前涨至1,151.8,昨日本地收报1,148.6.日线一目均衡云区顶部在1,150.6附近. 交易员称,部分市场人士仍持有待结清的多仓,而其他市场人士则不愿出脱美元兑韩元,因持续担忧欧元区债务忧虑. "尽管出口商卖出,但我们应在此价位附近买入,"一外资银行驻首尔交易员称. 美元兑韩元在1,145附近获得支撑.过去两周,汇价三次企图突破此位未果.(完) --编译 许娜;审校 龚芳