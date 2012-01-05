〔中国货币市场〕回购利率上扬,年末冲存款致使准备金大量补缴

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.
"今天缴存准,但感觉早上借钱还好."北京一券商交易员表示.
上海一银行交易员亦指出,隔夜资金供小於求,但筹集难度并不大,属於紧平衡.此外,从历史情况看,农历春节期间,资金利率相比跨年更高.在此情绪鼓舞下,机构出资意愿并不强烈,进而推升资金利率.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0008 3.5009 49.99 1,416.28
七天CN7DRP=CFXS 4.5155 4.0760 43.95 338.05
14天CN14DRP=CFXS 4.9191 4.7516 16.75 39.64
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0041 3.5069 49.72 230.30
七天CHICNY7D=CFXS 4.5014 4.0662 43.52 81.20
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(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。