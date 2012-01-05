《Maguire专栏》该对玉米、大豆和小麦进行年度体检了

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 张涛/戴素萍/龚芳/肖群英

路透芝加哥1月4日电---张嘴,咳嗽,弯腰.此时,你可能会感觉有些压力.

2011年市场很累--玉米价格在2011年上半年冲至历史高位,下半年逐步走低.主要谷物与油籽市场带着一身疲惫走入2012年.近期来看,虽然各个谷物市场的驱动因素各不相同,但历史反复表明,其中一个市场的健康状况,会迅速和强烈地影响其它所有市场的体质.因此,在新年伊始对每个市场做一次全面彻底的体检很有必要.

**玉米诊断与病史**

全球库存吃紧,加之需求强劲提升了对2011年产量大增的预期,2011年上半年玉米市场身心都承受着巨大压力.

但是,要在充满挑战的种植条件下实现丰收颇为困难,这给市场带来压力.而且有理由担心2012年也许会重演去年的情况:年初市场用力过猛,下半年筋疲力尽并饱受病痛折磨.

在2011年第一周至6月第二周期间,玉米价格暴涨了30%以上.农户勉力收割作物,而旺盛的消费则日益削减库存.市场交易气氛紧张不安,狂热异常.

但由於需求终於降温,而且新收割的作物情况好於原来预期,从8月最後一周到12月中旬,玉米市场价值猛然缩水23%以上.

价格如此忽上忽下,市场人气大起大落,导致玉米在2011年第四季处於微妙、令人困惑和脆弱的状态,几乎难以发动其传统的年底涨势.

尽管如此,这个价格康复期显然改善了市场的总体精神状况,使其以更好的状态进入2012年.而且它可能提醒投资者,大涨之後几乎总是大跌,如果前期能够控制一下上攻力度,随後出现的疲势就可能避免.

**玉米的因应之道**

近个月价格呈现疲弱,但阿根廷乾旱问题可能替美国未来几个月出口机会升高舖路,似乎已令市场蠢蠢欲动.

这暗示玉米市场基本上仍没有能力记取过去的经验,这导致我们预期2012年将重现2011年荣枯循环的局面.

为了要打破这种循环,因应之道是必须注意价格图型所呈现出的警讯,像是相对强弱指标暗示价格超买或超卖等,以及对市场本身基本的资产负债表的关注要大过於总经和地缘政治的发展.玉米价格图表,请点选(link.reuters.com/xeg85s)

美国农业部1月12日公布的生产和库存报告,将为该市场定调.如果该报告公布美国2011年的生产进一步下滑,以及阿根廷2012年产出预估下调,玉米再度进入荣景期的可能性就很大.这波荣景可望延续到美国今年的春耕季.

如果真是如此,市场就得继续严加注意这个时期的消费情况.唯有终端消费者在面临价格上扬时还继续扩大需求,价格才能持续被推高.

在价格扬升的情况下,任何需求走弱的迹象都会引发疑虑,且暗示价格疲弱期将相去不远了.

我们的短期建议是在1月12日报告出炉前不要轻举妄动,接下来要从之後几周和几个月的库存预估及需求水准的趋势来研判方向.

**大豆诊断与病史**

由於大豆表现远不如玉米活跃,因此这个市场在2012年极不可能出现超涨或超跌.

此外,大豆价格在年尾与玉米一样走跌,所以在2012年开头几个月内,行情或可不必费力就能明显挺升.(参考大豆价格图表,请点选(link.reuters.com/zeg85s)

然而,美国大豆市场仍有可能受到几项因素的掌控,例如主要南美竞争国生产进度,以及中国等主要市场的需求胃纳状况.

除此之外,大豆作物对美国农民在经济上的吸引力仍存在很大的问号;尽管玉米行情及产量表现近来均更加不稳,但美国农民近年种植玉米的意愿都很强烈.

**大豆的因应之道**

国内生产意向不明,再加上海外供需模式存在未知数,将使得大豆在未来几个月内易於受到情绪性的挑战,市场可能受到价格心理不稳的影响.

市场若感受到玉米生产增加的威胁,需要藉由涨价展现自身潜在经济价值的话,则玉米价格显然有持续挺升的潜力.

然而,倘若全球需求低迷、海外出口竞争加剧,抑或国内生产较预期为高,则大豆将遭受相当强烈而急剧的下档压力,建议全年密切关注这个市场的人气状况.

**小麦诊断和病史**

小麦在2011年遭遇了认同危机,且这一局面会在2012年持续.小麦市场2011年初颇为亮丽,但随後转为下跌,尤其芝加哥小麦一路下行.2012年伊始小麦上演试探性行情,并未远离数月低位.参考小麦价格图表,请点选(link.reuters.com/bug85s).

小麦的问题部分源於各小麦等级之间存在明显差别,特别是春小麦和冬小麦之间.

2011年时,在明尼阿波利斯交易的优质春小麦总体表现强於在堪萨斯城和芝加哥交易的品质较次的小麦,鉴於全球高蛋白小麦总库存较低,优质春小麦2012年的价格前景依然最为光明.

但明尼阿波利斯小麦在过去一年也呈现最大的波动性,因此未来走势仍将比冬小麦崎岖.

牲畜养殖行业对冬小麦的需求前景存在很大不确定性,也导致最近几个月小麦走势复杂化,随着2012年开局,这仍是一个重要的未知数.

近期玉米价格回升可能会促使牲畜养殖户保持对小麦作为替代饲料的热情,从而对小麦构成利好.

但2011年全球小麦总产量较高,以及2012年有望再度丰收,将会限制主要地区的小麦价格,这基本上会在可预见的未来限制买方的采购热情.

**小麦的因应之道**

价格疲软之际需求回暖的可能性,料将令小麦市场在未来几个月受到稳固支撑,即便全球总库存偏高仍限制着价格上涨潜力.

这应会促使2012年全年冬小麦呈现相当平稳的走势.春小麦的走势看来将较为波折,但由於全球小麦库存水平较低,加之高等级小麦需求平稳,春小麦的总体价格基调势必仍是稳中趋升.

一个建议的应对之道是将小麦价格的任何一波下跌视作市场整固的机会,而不是当作恐慌的理由,而任何突然的大涨也将只会是暂时的.(完)