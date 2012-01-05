〔中港个股〕民生银行拟春节前发行至多500亿元金融债--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)据悉已计划於春节前发行至多500亿元人民币（79亿美元）五年期金融债券以支持小微企业贷款。
接近交易人士透露，该笔交易预设区间在4.10%-4.40%，基本发行量为300亿元，并设有不超过200亿元的增发额度。
海通证券(600837.SS)和瑞银证券UBSN.VX将担任联席主承销商，发行人主体信用评级为AAA级。
民生银行该笔金融债券发行计划早前获得央行和中国银监会审核通过。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。