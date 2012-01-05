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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 09:39 BJT

〔中港个股〕民生银行拟春节前发行至多500亿元金融债--IFR

路透1月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)据悉已计划於春节前发行至多500亿元人民币（79亿美元）五年期金融债券以支持小微企业贷款。

接近交易人士透露，该笔交易预设区间在4.10%-4.40%，基本发行量为300亿元，并设有不超过200亿元的增发额度。

海通证券(600837.SS)和瑞银证券UBSN.VX将担任联席主承销商，发行人主体信用评级为AAA级。

民生银行该笔金融债券发行计划早前获得央行和中国银监会审核通过。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 林高丽

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