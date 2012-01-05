〔离岸人民币〕中国国开行赴港发60亿元人民币债券最快月中成事--IFR

路透1月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]60亿元人民币（9.36亿美元）第四次赴港发债, 最快月中成事。

相关人士证实, 路演将在下周举行,随後择机发行。

国开行计划首次采取香港金融管理局的CMU招标系统和簿记建档两种发行方式。中国银行（香港）将任发行及交存代理，负责CMU债券投标部分。

国开行将是首家境内金融机构使用CMU债券投标平台。

而8间外资银行将会负责簿记建档部分,其中包括汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、花旗(C.N)、巴克莱(BARC.L)、高盛(GS.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、德意志银行(DBKGn.DE)及摩根大通(JPM.N)。簿记建档部分的年期料比招标部分长。

根据主管部门的通知，2011年国开行获得60亿元人民币赴港发债额度，该额度自批复日起一年内有效。

该行已累计在港发行人民币债券130亿元。作为准主权级债券发行体，标准普尔、穆迪和惠誉等国际评级机构给予国开行的外币债信评级分别为AA-、Aa3和A+，均与中国主权评级相同。

中国境内私募中期票据市场圣诞节期间没有停下脚步，在过去一周融资总规模达129亿元人民币（20亿美元）。(完)