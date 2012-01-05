〔离岸人民币〕中国国开行赴港发60亿元人民币债券最快月中成事--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]60亿元人民币（9.36亿美元）第四次赴港发债, 最快月中成事。
相关人士证实, 路演将在下周举行,随後择机发行。
国开行计划首次采取香港金融管理局的CMU招标系统和簿记建档两种发行方式。中国银行（香港）将任发行及交存代理，负责CMU债券投标部分。
国开行将是首家境内金融机构使用CMU债券投标平台。
而8间外资银行将会负责簿记建档部分,其中包括汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、花旗(C.N)、巴克莱(BARC.L)、高盛(GS.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、德意志银行(DBKGn.DE)及摩根大通(JPM.N)。簿记建档部分的年期料比招标部分长。
根据主管部门的通知，2011年国开行获得60亿元人民币赴港发债额度，该额度自批复日起一年内有效。
该行已累计在港发行人民币债券130亿元。作为准主权级债券发行体，标准普尔、穆迪和惠誉等国际评级机构给予国开行的外币债信评级分别为AA-、Aa3和A+，均与中国主权评级相同。
中国境内私募中期票据市场圣诞节期间没有停下脚步，在过去一周融资总规模达129亿元人民币（20亿美元）。(完)
--发稿 乔艳红; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。