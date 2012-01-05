〔中国金融〕上海银监局向下辖银行警示钢铁贸易企业授信风险--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国证券报周四报导,上海银监局日前向辖区内银行下发多份文件,警示钢贸企业授信风险.相关文件指出,部分银行的信贷行业集中度过高,钢铁贸易企业信贷余额占比过高;一些银行未建立有效盯市制度.
相关文件称,辖区内四家银行的钢贸企业贷款余额占比接近或超过20%,七家银行的钢贸企业承兑汇票占比超过50%.
上海银监局数据显示,截至2011年6月末,上海钢贸企业在银行的贷款余额达1,515.41亿元人民币,比2010年末增长29.05%.其中,一般贷款余额为735.46亿元,银行承兑汇票余额为713.08亿元.
报导称,截至2011年6月末,上海用於信贷质押的螺纹钢总量为103.45万吨,是螺纹钢社会库存的2.79倍,这说明银行在贷前对抵押品检查和管理上存在很大问题.上海银监局已发现某些银行在风险处置时无法对钢材质押主张权利.
此外,以房产为抵押物的钢贸企业贷款高达200多亿元.一些钢贸企业融资後投向房产,再以房产作为抵押物扩大融资,导致银行信贷质量与房产市场价格高度相关.某些银行没有建立有效的盯市制度,不能准确评估钢材价格变动对风险敞口的影响,难以防范市场风险.
由於房地产调控及投资规模受压缩,去年以来国内钢铁需求明显下降,钢材市场持续低迷,不少钢贸企业经营出现困难.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。