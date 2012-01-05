〔中国金融〕上海银监局向下辖银行警示钢铁贸易企业授信风险--报载

路透上海1月5日电---中国证券报周四报导,上海银监局日前向辖区内银行下发多份文件,警示钢贸企业授信风险.相关文件指出,部分银行的信贷行业集中度过高,钢铁贸易企业信贷余额占比过高;一些银行未建立有效盯市制度.

相关文件称,辖区内四家银行的钢贸企业贷款余额占比接近或超过20%,七家银行的钢贸企业承兑汇票占比超过50%.

上海银监局数据显示,截至2011年6月末,上海钢贸企业在银行的贷款余额达1,515.41亿元人民币,比2010年末增长29.05%.其中,一般贷款余额为735.46亿元,银行承兑汇票余额为713.08亿元.

报导称,截至2011年6月末,上海用於信贷质押的螺纹钢总量为103.45万吨,是螺纹钢社会库存的2.79倍,这说明银行在贷前对抵押品检查和管理上存在很大问题.上海银监局已发现某些银行在风险处置时无法对钢材质押主张权利.

此外,以房产为抵押物的钢贸企业贷款高达200多亿元.一些钢贸企业融资後投向房产,再以房产作为抵押物扩大融资,导致银行信贷质量与房产市场价格高度相关.某些银行没有建立有效的盯市制度,不能准确评估钢材价格变动对风险敞口的影响,难以防范市场风险.

由於房地产调控及投资规模受压缩,去年以来国内钢铁需求明显下降,钢材市场持续低迷,不少钢贸企业经营出现困难.(完)