《中国报摘》--其他报纸重要消息1月5日(II)

**经济参考报**

--中国一半以上耕地缺少基本灌排条件、半数左右的已有灌排工程老化失修或设施不配套,农田水利建设滞後已经成为中国农业稳定发展和国家粮食安全的硬伤,据水利部官员及相关专家,相关投资政策中的"一刀切"问题也使得农田水利建设资金通路不够畅.

--一年一度的电煤合同谈判落下帷幕,预计2012年重点合同煤签订量仍将大大超出发改委确定的框架方案计划量.但是据了解,有些煤炭企业为了实现涨价的目的,在合同签订中采取降低煤质、捆绑销售、定量不定价等方法来规避发改委的限价令,使得今年合同兑现率不容乐观.

--为规范基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点工作,中国央行下发通知,指出试点机构应当根据《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等规定,选择一家同时具有合格境外机构投资者托管人资格和银行间债券市场结算代理人资格的境内商业银行开立境外机构人民币基本存款账户和境外机构人民币专用存款账户.

**每日经济新闻**

--商务部近日提出"十二五"期间商务发展目标,预期社会消费品零售总额年均增长约15%,2015年达到32万亿元,同时力争实现电子商务交易额年均增长30%以上.

**东方早报**

--中国央行的一位官员证实央行正在对人民币支付系统记性升级.市场评论认为该升级将提高银行进行跨境人民币资金清算的效率,进一步推进人民币国际化进程.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 林高丽

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