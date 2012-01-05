〔中国新债〕国开行下周二将招标发行至多200亿元固息债,期限10年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於下周二(10日)招标发行总量不超过200亿元人民币固息金融债,期限10年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第一期金融债.具体条款如下:
第1期
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发行总量 不超过200亿元
期限 10年
招标时间 1月10日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 1月16日
起息日 1月16日
分销期 1月11日-1月16日
上市日 1月20日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.
国开行周四发布2012年部分关键期限债券发行计划,今年将发行12期关键期限债券,合计2,400亿元,期限为五年及10年.[ID:nCN1320288]另外,据路透统计,2011年国开行在银行间债市公开发行了(含续发行)10,649.1亿元金融债.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。