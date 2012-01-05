〔中国新债〕国开行下周二将招标发行至多200亿元固息债,期限10年

路透上海1月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於下周二(10日)招标发行总量不超过200亿元人民币固息金融债,期限10年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第一期金融债.具体条款如下:

第1期

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发行总量 不超过200亿元

期限 10年

招标时间 1月10日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 1月16日

起息日 1月16日

分销期 1月11日-1月16日

上市日 1月20日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.

国开行周四发布2012年部分关键期限债券发行计划,今年将发行12期关键期限债券,合计2,400亿元,期限为五年及10年.[ID:nCN1320288]另外,据路透统计,2011年国开行在银行间债市公开发行了(含续发行)10,649.1亿元金融债.(完)

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