〔中国债市〕去年末银行债券托管量14.41万亿元,月增2,102亿--中债登

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海1月5日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2011年12月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.41万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月增加2,102亿元.
此外,12月末基金公司的债券托管量1.69万亿元,当月增加623亿元.
中国债券信息网公布的数据并显示,12月发行债券5,571亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为21.36万亿元,较上月增加3,429亿元.
以下为2011年12月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2011年12月末 当月增减
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商业银行 144,102 +2,102
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基金公司 16,907 +623
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保险机构 20,611 +271
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证券公司 1,852 +87
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)
--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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