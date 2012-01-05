〔中国债市〕12月银行债券增持规模大增,存准率下调缓解资金压力(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增分析师评论及更多细节)
* 12月银行债券增持规模环比扩大逾一倍
* 债券净发行量创16个月新高,机构存被动增持压力
* 存款准备金率下调,有效改善银行流动性状况
路透上海1月5日电---中国去年12月债券净发行量创16个月来新高,推动主要机构连续第三个月增持债券.而在当月存款准备金率下调的助力下,商业银行债券增持规模环比更是扩大逾一倍,创年内高点.
年末利率债发行量逐渐萎缩,但信用债却势不可挡,债券发行量与11月相当.而在兑付量滑落背景下,当月债券净增量高达3,500亿元人民币,较11月近乎翻番,机构存在被动增持的压力.
中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,12月末,商业银行的债券托管量(不含短期融资券和超短融)为14.41万亿(兆)元,当月增加2,102亿元,较11月的804亿元明显增长;其余基金、保险、证券公司增持力度亦有所放大.
数据并显示,12月发行债券5,571亿元(不含短期融资券和超短融),其中净发行量3,500亿元,上月为1,820亿元.当月末债券托管量为21.36万亿元,较上月增加3,429亿元.
"银行(债券托管量)本来量就大.12月降准备金,银行资金有了明显改善,"上海一银行分析师表示.
银行投资标的多集中在利率债和高等级信用债.上海一保险公司分析师指出,12月整体向好的债券市场有分化,利率债及高等级信用债更受追捧,该情况亦与商业银行增持规模明显扩大相吻合.
年初多是机构债券配置的高峰期,市场人士认为,债券增持之势仍将延续.
根据中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>,12月10年期固息国债收益率多位於3.50%下方,月末更是接近3.43%低位,收益率中枢环比明显下调.
央行从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.预示着货币政策拐点显现.[ID:nCN1253422]
以下为2011年12月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2011年12月末 当月增减
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商业银行 144,102 +2,102
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基金公司 16,907 +623
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保险机构 20,611 +271
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证券公司 1,852 +87
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以下为2011年12月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2011年12月末 当年增减 当月增减
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政府债券 73,839 +7,211 +578
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央行票据 21,290 -19,619 +1,140
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政策性金融债 64,778 +13,174 +475
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政府支持机构债 1,090 -- --
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政府支持债券 1,000 +1,000 --
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商业银行债 9,243 +3,147 +750
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非银行金融机构债 542 -25 -25
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企业债券 16,799 +2,288 +449
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短期融资券 5,024 -1,507 -234
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中期票据 19,743 +6,207 +297
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集合票据 94 +39 +2.25
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资产支持证券 95 -87 -3.50
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外国债券 40 -- --
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合计 213,576 +11,828 +3,429
以下为2011年12月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2011年12月 2010年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,571 95,088
美元债 -- 4
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现券交割量
(银行间) 67,982 676,872
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回购交割量 118,272 947,929
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债券兑付量 2,071 67,387
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)
--发稿 冉莹; 审校 周晓峰/林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。