〔中国债市〕12月银行债券增持规模大增,存准率下调缓解资金压力(更新版)

(新增分析师评论及更多细节)

* 12月银行债券增持规模环比扩大逾一倍

* 债券净发行量创16个月新高,机构存被动增持压力

* 存款准备金率下调,有效改善银行流动性状况

路透上海1月5日电---中国去年12月债券净发行量创16个月来新高,推动主要机构连续第三个月增持债券.而在当月存款准备金率下调的助力下,商业银行债券增持规模环比更是扩大逾一倍,创年内高点.

年末利率债发行量逐渐萎缩,但信用债却势不可挡,债券发行量与11月相当.而在兑付量滑落背景下,当月债券净增量高达3,500亿元人民币,较11月近乎翻番,机构存在被动增持的压力.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,12月末,商业银行的债券托管量(不含短期融资券和超短融)为14.41万亿(兆)元,当月增加2,102亿元,较11月的804亿元明显增长;其余基金、保险、证券公司增持力度亦有所放大.

数据并显示,12月发行债券5,571亿元(不含短期融资券和超短融),其中净发行量3,500亿元,上月为1,820亿元.当月末债券托管量为21.36万亿元,较上月增加3,429亿元.

"银行(债券托管量)本来量就大.12月降准备金,银行资金有了明显改善,"上海一银行分析师表示.

银行投资标的多集中在利率债和高等级信用债.上海一保险公司分析师指出,12月整体向好的债券市场有分化,利率债及高等级信用债更受追捧,该情况亦与商业银行增持规模明显扩大相吻合.

年初多是机构债券配置的高峰期,市场人士认为,债券增持之势仍将延续.

根据中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>,12月10年期固息国债收益率多位於3.50%下方,月末更是接近3.43%低位,收益率中枢环比明显下调.

央行从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.预示着货币政策拐点显现.[ID:nCN1253422]

以下为2011年12月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年12月末 当月增减

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商业银行 144,102 +2,102

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基金公司 16,907 +623

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保险机构 20,611 +271

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证券公司 1,852 +87

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以下为2011年12月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2011年12月末 当年增减 当月增减

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政府债券 73,839 +7,211 +578

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央行票据 21,290 -19,619 +1,140

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政策性金融债 64,778 +13,174 +475

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政府支持机构债 1,090 -- --

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政府支持债券 1,000 +1,000 --

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商业银行债 9,243 +3,147 +750

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非银行金融机构债 542 -25 -25

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企业债券 16,799 +2,288 +449

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短期融资券 5,024 -1,507 -234

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中期票据 19,743 +6,207 +297

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集合票据 94 +39 +2.25

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资产支持证券 95 -87 -3.50

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外国债券 40 -- --

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合计 213,576 +11,828 +3,429

以下为2011年12月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2011年12月 2010年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,571 95,088

美元债 -- 4

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现券交割量

(银行间) 67,982 676,872

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回购交割量 118,272 947,929

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债券兑付量 2,071 67,387

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)