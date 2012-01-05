〔中国煤炭〕2012年合同煤网签量达12亿吨,运力存瓶颈--报载

路透北京1月5日电---中国证券报周四援引2012年度重点煤合同汇总会称,截至周三,今年合同煤网络汇总已完成,初步统计重点合同煤总量约12亿吨,比发改委公布的8.346亿吨的框架量超订约44%,而煤电双方更关心铁路运力能否及时配置到位.

报导并称,电煤定价目前并未最终公布,但中国煤炭运销协会相关人士称,预计框架范围内的合同煤量价格不会超过发改委此前限定的5%的涨价幅度.

报导表示,尽管最终网签的合同煤量达12亿吨,远超8.346亿吨的铁路运力框架量,但最终能成功兑现多少仍和以往一样成为各方担忧的重点.

"以往每年最担心价格,现在又加一道争取铁路运输指标难题,看来以後合同煤谈判除了煤电双方外,还得引入铁路部门加入,"报导援引一位参与此次合同汇总会的电企人士称.

业内人士称,目前的形势是今年铁路投资的缩减可能带来铁路运力的吃紧,而电煤合同量的增加可能更加重铁路运输的负担.铁路运力的配置可能会成为影响今年电煤合同量能否兑现的又一变量.

中央财经大学煤炭上市公司研究中心副教授邢雷并指出,去年合同煤网络汇总量达11亿吨,也远超过9.31亿吨的框架量,但最终兑现率预计不足50%.因此12亿吨的网签量并不能说明问题,还须视煤电双方最终的博弈结果而定.

中国"计划电,市场煤"由来已久,因煤价大幅上涨而电价涨幅有限,迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府去年12月起上调电价,这也是年内的第三次上调电价,同时对电煤实行临时价格干预,规定2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%.[ID:nCN1253054](完)