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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 10:11 BJT

〔中国新债〕珠江啤酒下周四将发行2.5亿元中期票据,期限三年

路透上海1月5日电---中国广州珠江啤酒股份有限公司(002461.SZ)周四公告称,将於下周
四(1月12日)在银行间债市簿记建档发行2.5亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 珠江啤酒                2.5     3   1/12簿记建档    兴业银行     AA        1/13       1/16   
 (002461.SZ)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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