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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 10:21 BJT

〔中国新债〕招商局集团下周四将发行20亿元中期票据,期限七年

路透上海1月5日电---中国招商局集团有限公司周四公告称,将於下周四(1月12日)在银行间
债市簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限七年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 招商局集团    50         20     7   1/12簿记建档    中信证券     AAA       1/13       1/16   
                                                     招商银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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