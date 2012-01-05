福特称中印将引领全球汽车市场增长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月4日电（记者 Sanjeev Choudhary/Mayank Bhardwaj）---福特汽车(F.N)首席执行官穆拉利（Alan Mulally）称，在中国和印度市场的带领下，未来两年全球汽车市场年增幅可能达5%。福特刚刚在印度推出新款紧凑型SUV--EcoSport。
福特稍早声明中称，EcoSport是福特计划在印度推出的八款新车中的第二款。福特瞄准亚洲和非洲市场，计划到2015年将其全球汽车年销量提升至800万辆。
“未来两年全球汽车市场年增幅料为5%，主要增长来自亚太地区，”穆拉利在接受记者采访时称。
“亚太市场有所放缓，但潜力巨大，市场形势非常好。中国和印度将引领亚太市场增长。”
2011年福特在印度卖出近10万辆汽车，同比增加15%。
福特集团副总裁暨亚太和非洲区总裁韩瑞麒（Joe Hinrichs）表示，到2020年左右，印度将成为全球第三大汽车市场，仅次于美国和中国。
他说：“我们仍看好印度，预计随着二线和三线城市人均收入增长，汽车销量将有可观升幅。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。