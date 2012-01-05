版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 10:29 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索上涨,菲律宾CPI不及预期引发空头回补

0211GMT---美元兑菲律宾披索因空头回补上涨,此前数据显示菲律宾12月通胀率不及市场预期,且为11个月来最低水平,或为该国央行留出降息操作空间.

投资者对该国15亿美元全球债券发行几无反应.此次债券发行投标倍数达到八倍,暗示投资者仍偏好新兴市场资产.

一位交易商周二表示,公债标售流入的资金可能不会给美元/菲律宾披索带来压力,因投资者仍担心欧元区债务危机.

美元/菲律宾披索上涨0.4%,报43.90.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐