《外汇动态》美元兑日圆日线一目均衡技术图释出看空信号

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0154GMT---美元兑日圆日线一目均衡技术图显示,转换线降至基准线之下,这是一个与移动平均线的死亡交叉相似的看空信号. 至此,此技术图的三个主要指标均发出看空信号,上周美元兑日圆已跌破云区,迟行线也已降至现汇历史图表之下. 美元兑日圆可能承受一些压力.但部分分析师亦警告道,现在预测汇价突破近期交易区间可能为时尚早. "周线图显示,美元兑日圆看来仍被牢牢困在波林格区间,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino称.自12月以来,该区间一直保持在约76-78日圆. 美元兑日圆JPY=日内基本持平,报76.71日圆.(完) --编译 许娜;审校 龚芳
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。