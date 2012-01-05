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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 10:35 BJT

《外汇动态》美元兑日圆日线一目均衡技术图释出看空信号

0154GMT---美元兑日圆日线一目均衡技术图显示,转换线降至基准线之下,这是一个与移动平均线的死亡交叉相似的看空信号. 至此,此技术图的三个主要指标均发出看空信号,上周美元兑日圆已跌破云区,迟行线也已降至现汇历史图表之下. 美元兑日圆可能承受一些压力.但部分分析师亦警告道,现在预测汇价突破近期交易区间可能为时尚早. "周线图显示,美元兑日圆看来仍被牢牢困在波林格区间,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino称.自12月以来,该区间一直保持在约76-78日圆. 美元兑日圆JPY=日内基本持平,报76.71日圆.(完) --编译 许娜;审校 龚芳

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