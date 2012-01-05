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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 10:43 BJT

〔中国新债〕三菱商事(中国)下周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月5日电---日本最大的贸易商社三菱商事(8058.T)在中国当地法人--三菱商事(中国)有限公司周四公告称,
将於下周四(1月12日)在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 三菱商事       5         5      12   1/12簿记建档   中国银行     AA        1/13       1/16
 (中国)有限公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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