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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 10:40 BJT

〔中国新债〕亚邦投资控股集团下周四将发行3亿元短融,期限一年

路透上海1月5日电---中国亚邦投资控股集团有限公司周四公告称,将於下周四(1月12日)在银行间债市簿记建档
发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 亚邦投资       5.6       3      12   1/12簿记建档   民生银行     A+        1/13       1/16
 控股集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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