〔中国债市动态〕利率产品延续小幅调整,部分中等评级信用债买盘较旺

路透上海1月5日电---中国银行间债市周四早盘利率产品延续小幅调整走势,消息面依旧淡静,市场缺乏整体做多氛围,不过信用产品表现强於利率产品,其中部分中等评级的信用债买盘较旺.

交易员并指出,今日恰逢存款准备金例行调整缴款,资金面较昨日稍显偏紧,这亦对债市表现形成抑制.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

"信用产品(评级)AA、AA+的买盘比较强,收益率下了一些,"华东一银行交易员说.

她指出,目前政策面比较平稳,利率产品暂时没有太大机会,而中等评级的信用债,因风险相对可控,而且收益水平又不错,因此受到机构青睐.

剩余期限约4.43年的国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.0700%/3.0400%,上日尾盘为3.0600%/3.0100%;剩余期限约4.95年的连云港集团中票1182389最新成交报价CN1182389=CFXM为6.8464%,上日收报7.0111%;(完)