〔中国债市动态〕利率产品延续小幅调整,部分中等评级信用债买盘较旺

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国银行间债市周四早盘利率产品延续小幅调整走势,消息面依旧淡静,市场缺乏整体做多氛围,不过信用产品表现强於利率产品,其中部分中等评级的信用债买盘较旺.
交易员并指出,今日恰逢存款准备金例行调整缴款,资金面较昨日稍显偏紧,这亦对债市表现形成抑制.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.
"信用产品(评级)AA、AA+的买盘比较强,收益率下了一些,"华东一银行交易员说.
她指出,目前政策面比较平稳,利率产品暂时没有太大机会,而中等评级的信用债,因风险相对可控,而且收益水平又不错,因此受到机构青睐.
剩余期限约4.43年的国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.0700%/3.0400%,上日尾盘为3.0600%/3.0100%;剩余期限约4.95年的连云港集团中票1182389最新成交报价CN1182389=CFXM为6.8464%,上日收报7.0111%;(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。