〔中国债市动态〕现券收益率普跌,流动性明显缓和促买盘回暖

路透上海1月6日电---中国银行间债市周五现券收益率普跌.今日资金面明显缓和,机构有更多余力关注债市,买盘回暖加之年初新债供给偏少,市场收益率因此整体下行.

"(利率产品收益率)下了3-4个(基)点,信用的也跟着下,今天资金确实宽松了,"北京一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.[CN/CN]

上述交易员并指出,信用债仍维持了近期不错的表现,尤其是AA+和AA评级的品种,不少券商和基金都在积极地买入.

剩余期限约4.43年的国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.03%/3.00%,上日尾盘为3.07%/3.02%;剩余期限约4.89年的吉林亚泰集团中票1182350最新成交报价CN1182350=CFXS为6.6678%,上日尾盘报6.8967%.(完)