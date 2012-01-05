〔中国汇市〕人民币兑美元早盘跟随中间价小幅回调,短期升值动力不强

* 人民币兑美元早盘跟随中间价小幅回调

* 因欧债危机前景不明

* 美元近一阶段将维持相对强势

* 人民币短期内升值动力不强

路透上海1月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘跟随中间价小幅回调,受隔夜美元指数反弹牵动.因欧债危机前景未明,美元近一阶段预计维持相对强势.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3115元,上日为6.3001元,也是2005年汇改来新高.北京时间上午10:55,人民币兑美元即期报6.3022元,上日尾盘报6.2946元.

"我觉得在一季度,人民币都不会有太强的升值动力,主要是外围的环境非常的不明朗,"华南一银行交易员说.

他指出,早盘人民币兑美元的波动区间不大,中间价比预想的回调幅度大了一些,但总体来讲还是比较平稳.对於春节前後外汇市场的走势特征,他认为,一般在长假之前,市场对於美元的需求将会有一个集中释放的阶段,而在这之後,结汇有可能占据相对上风.

2012年中国农历春节假期是在1月22日-28日.人民币兑美元2011年累计升幅为4.7%.

东京汇市欧元兑日圆和澳元在周四亚洲时段跌落至多年低点,因市场再度聚焦于欧元区债务危机,法国是下一个即将在债券市场募集资金的国家.而在隔夜市场上,欧元兑美元跌至近一周最低,因德国公债标售乏善可陈引发市场担忧即将进行的重要公债标售需求可能不振.[FRX/CN]

法国将於周四标售多达80亿欧元公债.但下周将进行的意大利和西班牙公债标售才是对投资者信心的重要检验,届时,这两个在不断升级的欧洲危机中有最多敞口的国家将拉开公债再融资帷幕.

市场关注的焦点还有周五将公布的美国就业数据,分析师预计12月就业岗位增加15万个,高於11月的增加12万个.

离岸市场上,北京时间10:55,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3045/35元,上日尾盘报6.3130元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3285/85,上日尾盘为6.3350元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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