〔日本股市〕日经指数从三周高位回落,受欧债危机忧虑影响

路透东京1月5日电---日本股市日经指数周四早盘从三周收盘高位回落,因市场担心欧债危机将令欧元兑日圆汇率保持疲弱,损及日本出口商.

瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura称,投资者不希望在周三股市上涨後在高点买入,日经指数阻力位在略高於25日移动均线切入位8,600点的位置.

钢铁制造商类股承压,此前日经新闻报导称,丰田汽车(7203.T)要求新日本制铁(5401.T)等钢厂将下半财年钢材价格每吨下调约5,000日圆.

日经指数.N225早盘收低0.5%,报8,514.03点,守在略高於25日移动均线切入位8,504点的水准.

东证股价指数.TOPX亦跌0.5%至739.24点.(完)

--编译 白云;审校 王洋

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