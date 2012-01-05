〔日本股市〕日经指数从三周高位回落,受欧债危机忧虑影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月5日电---日本股市日经指数周四早盘从三周收盘高位回落,因市场担心欧债危机将令欧元兑日圆汇率保持疲弱,损及日本出口商.
瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura称,投资者不希望在周三股市上涨後在高点买入,日经指数阻力位在略高於25日移动均线切入位8,600点的位置.
钢铁制造商类股承压,此前日经新闻报导称,丰田汽车(7203.T)要求新日本制铁(5401.T)等钢厂将下半财年钢材价格每吨下调约5,000日圆.
日经指数.N225早盘收低0.5%,报8,514.03点,守在略高於25日移动均线切入位8,504点的水准.
东证股价指数.TOPX亦跌0.5%至739.24点.(完)
--编译 白云;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。