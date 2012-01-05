〔路透基点〕置富产业信托14亿港元三年期贷款案启动--RLPC

路透香港1月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,置富产业信托(Fortune REIT)的14亿港元三年期贷款案昨日发起银团组建.澳新银行(澳盛银行,ANZ)、星展银行和渣打银行担任委托主办行和额度分配行.

受邀银行若承贷2.50亿港元或以上,将获得260基点费用和委托主办行头衔.承贷1.50-2.40亿港元的全部费用为255个基点,并获得协办行头衔.承贷1-1.4亿港元的费用是250个基点,获得承办行头衔.

是次贷款由房地产担保,并包括一份贷款与价值比率契约.

银行需在2月13日前作出回应.

正如昨日所报导,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码200个基点.贷款包含11亿港元的定期贷款部分与3亿港元的循环贷款部分.

加码200个基点这一水准,要远高於去年5月时该公司为38亿港元五年期贷款所支付的91个基点.消息人士称,近期市场动荡令贷款价格上涨.此外,加码200个基点与置富产业信托2009年9月时为31亿港元贷款所支付额度相同.

去年5月,澳新银行、星展银行、渣打银行、加拿大丰业银行、中国信托商业银行和第一商业银行参与了当时的贷款案.

此次交易为置富产业信托在收购香港丽城花园与和富中心这两处零售房产提供支持.

除这笔贷款外,置富产业信托亦将使用去年一笔38亿港元联贷案的循环贷款资金,来为上述地产投资融资.这笔38亿港元贷款案完成於2011年5月.

置富产业信托隶属长江实业旗下,目前在香港拥有14座零售商场及其他物业.

根据置富产业信托向香港证券交易所提交的一份文件,丽城花园与和富中心收购价格分别为约12.5亿港元和6.50亿港元.(完)