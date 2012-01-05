〔日本债市〕公债期货削减涨幅,关注法国公债标售

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月5日电---较长期日本公债周四表现不佳,因国内投资者在日债标售之前转投较短期券种,但日债期货在法国日内稍晚标债之前持稳. 交易商表示,日债收益率(殖利率)曲线持续趋陡,20年期和30年期等超长期公债受挫,因在长假期前持谨慎心态购入日债的投资者,正在日债标售之前出脱仓位,转投较短期日债. 日本政府能否战胜反对力量并上调消费税以避免财政困境,围绕这点还存在不确定性,这亦令超长期公债承压.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。