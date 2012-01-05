〔日本债市〕公债期货削减涨幅,关注法国公债标售

路透东京1月5日电---较长期日本公债周四表现不佳,因国内投资者在日债标售之前转投较短期券种,但日债期货在法国日内稍晚标债之前持稳. 交易商表示,日债收益率(殖利率)曲线持续趋陡,20年期和30年期等超长期公债受挫,因在长假期前持谨慎心态购入日债的投资者,正在日债标售之前出脱仓位,转投较短期日债. 日本政府能否战胜反对力量并上调消费税以避免财政困境,围绕这点还存在不确定性,这亦令超长期公债承压.