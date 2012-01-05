《全球主要央行动态》--1月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月29日-1月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)向国会提议,政府运营的按揭贷款金融机构房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)扮演更大的角色,将有助於恢复遭受重挫的美国楼市.美联储向国会提交报告,概述可协助提振房地产业的诸多举措,包括允许房利美和房贷美向广泛的房主群体提供成本更低的按揭贷款.[ID:nCN1320146]

美联储公布,将从本月稍後开始发布决策者对联邦基金利率走向的预期,以及官方预期何时将首次升息.美联储的12月13日会议记录显示,美联储将在1月24-25日会议後公布季度经济预估时,发布美联储对联邦基金利率走向的预期.会议记录称,许多联邦公开市场委员会委员认为,经济状况可能为进一步放宽货币政策提供了"很好的"依据,且一个增强後的政策沟通框架将令任何政策调整更加有效.[ID:nCN1316810]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)指出,欧元将得以保留,但要克服欧元区公共财政及竞争问题,需要有信心."欧元并非一项经济试验,比这重要得多,我们不应忘记这点,"他在接受该报专访表示."我们需要相信欧元的未来."他并指出欧债危机有助於推动欧元区改革--这是市场压力的积极效应,这要大於其造成的经济损害.[ID:nCN1315414]

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚撰文称,如果欧元区领导人在加强财政整合方面取得成功,则下一个十年欧元有望成为全球首要货币.[ID:nCN1315152]

欧洲央行管理委员会委员Andres Lipstok表示,欧洲央行将不会对政府提供货币融资,并称任一国家离开欧元区不会有任何好处.[ID:nCT0492333]

**中国**

财新网引述中国央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.对货币政策调控方面,周小川认为,国际经济形势瞬息万变,发展态势目前看不太准.从国内经济来看,2012年中国自身经济的增长能量还是很大.在物价形势有所好转的情况下,对抑制通胀的紧迫性不像2011年年初那麽高.[ID:nCN1314908]

中国人民银行表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.央行网站周六刊登货币政策委员会第四季度例会新闻稿并表示,将进一步完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nCN1314910]

中国人民银行行长周小川称,2012年将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,把握好调控力度、节奏和重点,增强调控针对性、灵活性和前瞻性.[ID:nCN1314698]

**韩国**

韩国央行称,2012年通胀仍将是其首要的政策目标,因通胀迅速下滑可能性不大,而韩国经济明年年初温和放慢後料在下半年回升.韩国央行周四发布由货币政策委员会(MPC)通过的年度政策声明,称央行"将努力使消费者物价增幅中期内稳定在2-4%通胀目标区间的中点."韩国央行称,央行对2012年经济增长的预测面临较大下档风险,主要归因于欧元区债务危机,但其对通胀率长期居高不下的可能表达了更大担忧.[ID:nCN1311508]

**台湾**

台湾央行公布,理监事会议决议利率不变,重贴现率维持在1.875%,以观望未来国际景气的变化.台湾央行表示,台湾通膨率低而稳定,长短期利率仍在低档,仍维持明年M2年增率目标区间在2.5-6.5%不变.台湾央行称,1-11月消费者物价指数(CPI)尚属温和,未来仍须密切注意.[ID:nCT0492075] (完)