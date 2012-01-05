修正:〔东京汇市〕欧元兑澳元和日圆持於多年低点上方,静待法国标债

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:正文第10段,应为"风险货币上扬",非"风险上扬")
* 欧元兑澳元、加元和日圆徘徊在低点附近
* 法国标售不超过80亿欧元债券
* 市场关注美国ADP民间就业和周五非农就业数据
路透悉尼1月5日电---欧元兑日圆和澳元在周四亚洲时段持於多年低点上方.市场再度聚焦于欧元区债务危机,稍晚法国将标债.
法国将标售多达80亿欧元的长期公债.上日德国公债标售低迷,需求仅比去年一项令人"惨不忍睹"的标售略好一些.
若法国标债结果不佳,可能会引发对於法国未来几周是否会丢掉AAA主权评级的担忧.若结果好於预期.则将支撑欧元并可能会引发一波空头回补行情.
上周的数据显示,12月27日当周外汇投机客的欧元空仓升至纪录高位,这为可能的轧空行情提供了条件.
瑞士信贷驻东京首席外汇策略师Koji Fukaya说:"尽管由於仓位布局的原因,存在欧元短期反弹的可能,但欧元的压力仍在,其上行潜力不容乐观."
欧元兑日圆EURJPY=R周一曾跌至11年低点98.71,目前报99.21.
欧元兑澳元EURAUD=R报1.2520,日内上涨0.3%,脱离了盘中低点1.2478,但距离周三创下的纪录低点1.2469仍不远.
欧元兑加元EURCAD=R日内上涨0.1%,报1.3102,但盘中一度触及一年低点.
欧元兑美元EUR=报1.2927美元,离一周低点1.2896不远.若欧元跌破12月29日低位1.2856美元,则将跌至2010年9月以来未见的水准.
欧元再度承压,带动美元指数.DXY攀升0.1%至80.174,扳回本周稍早新年风险货币上扬期间几乎全部的失地.
美元兑澳元AUD=D4亦受到提振,报1.0321,下降0.5%,进一步远离周二所及八周高位1.0387.
**关注美国就业数据**
美国时段将迎来12月ADP民间就业报告,而周五将出炉重要的美国非农就业数据.
路透调查分析师的预估中值显示,12月非农就业岗位料增加15万个,11月为增加12万个.这将使得12月就业成长创三个月来的最强劲水准,并为第四季经济得到改善提供进一步的证据.
同样在周五,意大利总理蒙堤将赴巴黎与法国总统萨科齐就欧债危机进行会晤,投资者将关注这些会谈可能产生的结果.
尽管欧元压力不断,美元兑日圆却未能搭上交叉交易的顺风.美元兑日圆JPY=从76.65附近低位微涨至76.73.
在美元/日圆的一目均衡图表上,转换线低於基准线,这是类似于移动均线死叉的空头信号.交易商称,该货币对还可能面临一些卖压,因日本出口商料在进行对冲操作.
一些分析师提醒道,尽管缺乏积极正面因素,美元兑日圆仍有可能在一段时间内限於近期交投区间.
"从周线图看,美元/日圆仍牢牢困在波林格区间内,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino称.他提到的波林格区间12月以来一直守在约76-78日圆区间.
纽约 当日 今年来 2011年
0339GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2928 1.2940 -0.09 -0.13 1.2945
美元/日圆 JPY= 76.71 76.67 +0.05 -0.30 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 99.17 99.26 -0.09 -0.40 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9420 0.9412 +0.08 +0.47 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5606 1.5615 -0.06 +0.46 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0138 1.0123 +0.15 -0.54 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0321 1.0364 -0.41 +0.94 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7868 0.7868 +0.00 +1.08 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.170 79.500 -0.42 +0.67 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.360 60.390 -0.05 +0.89 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 119.71 119.77 -0.05 +0.15 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3101 1.3153 -0.40 -0.19 1.3126
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译/审校 田建华/王洋/王翔琼/石冠兰/白云/吴云凌
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。