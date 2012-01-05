修正:〔东京汇市〕欧元兑澳元和日圆持於多年低点上方,静待法国标债

(更正:正文第10段,应为"风险货币上扬",非"风险上扬")

* 欧元兑澳元、加元和日圆徘徊在低点附近

* 法国标售不超过80亿欧元债券

* 市场关注美国ADP民间就业和周五非农就业数据

路透悉尼1月5日电---欧元兑日圆和澳元在周四亚洲时段持於多年低点上方.市场再度聚焦于欧元区债务危机,稍晚法国将标债.

法国将标售多达80亿欧元的长期公债.上日德国公债标售低迷,需求仅比去年一项令人"惨不忍睹"的标售略好一些.

若法国标债结果不佳,可能会引发对於法国未来几周是否会丢掉AAA主权评级的担忧.若结果好於预期.则将支撑欧元并可能会引发一波空头回补行情.

上周的数据显示,12月27日当周外汇投机客的欧元空仓升至纪录高位,这为可能的轧空行情提供了条件.

瑞士信贷驻东京首席外汇策略师Koji Fukaya说:"尽管由於仓位布局的原因,存在欧元短期反弹的可能,但欧元的压力仍在,其上行潜力不容乐观."

欧元兑日圆EURJPY=R周一曾跌至11年低点98.71,目前报99.21.

欧元兑澳元EURAUD=R报1.2520,日内上涨0.3%,脱离了盘中低点1.2478,但距离周三创下的纪录低点1.2469仍不远.

欧元兑加元EURCAD=R日内上涨0.1%,报1.3102,但盘中一度触及一年低点.

欧元兑美元EUR=报1.2927美元,离一周低点1.2896不远.若欧元跌破12月29日低位1.2856美元,则将跌至2010年9月以来未见的水准.

欧元再度承压,带动美元指数.DXY攀升0.1%至80.174,扳回本周稍早新年风险货币上扬期间几乎全部的失地.

美元兑澳元AUD=D4亦受到提振,报1.0321,下降0.5%,进一步远离周二所及八周高位1.0387.

**关注美国就业数据**

美国时段将迎来12月ADP民间就业报告,而周五将出炉重要的美国非农就业数据.

路透调查分析师的预估中值显示,12月非农就业岗位料增加15万个,11月为增加12万个.这将使得12月就业成长创三个月来的最强劲水准,并为第四季经济得到改善提供进一步的证据.

同样在周五,意大利总理蒙堤将赴巴黎与法国总统萨科齐就欧债危机进行会晤,投资者将关注这些会谈可能产生的结果.

尽管欧元压力不断,美元兑日圆却未能搭上交叉交易的顺风.美元兑日圆JPY=从76.65附近低位微涨至76.73.

在美元/日圆的一目均衡图表上,转换线低於基准线,这是类似于移动均线死叉的空头信号.交易商称,该货币对还可能面临一些卖压,因日本出口商料在进行对冲操作.

一些分析师提醒道,尽管缺乏积极正面因素,美元兑日圆仍有可能在一段时间内限於近期交投区间.

"从周线图看,美元/日圆仍牢牢困在波林格区间内,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino称.他提到的波林格区间12月以来一直守在约76-78日圆区间.

纽约 当日 今年来 2011年

0339GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2928 1.2940 -0.09 -0.13 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.71 76.67 +0.05 -0.30 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.17 99.26 -0.09 -0.40 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9420 0.9412 +0.08 +0.47 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5606 1.5615 -0.06 +0.46 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0138 1.0123 +0.15 -0.54 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0321 1.0364 -0.41 +0.94 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7868 0.7868 +0.00 +1.08 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.170 79.500 -0.42 +0.67 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.360 60.390 -0.05 +0.89 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.71 119.77 -0.05 +0.15 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3101 1.3153 -0.40 -0.19 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 田建华/王洋/王翔琼/石冠兰/白云/吴云凌

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