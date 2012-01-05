〔中国货币市场〕回购利率上扬,年末冲存款致使准备金大量补缴(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海1月5日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.

"今天缴存准,但感觉早上借钱还好."北京一券商交易员表示.

上海一银行交易员亦指出,隔夜资金供小於求,但筹集难度并不大,属於紧平衡.此外,从历史情况看,农历春节期间,资金利率相比跨年更高.在此情绪鼓舞下,机构出资意愿并不强烈,进而推升资金利率.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0038 3.5009 50.29 2,808.00

七天CN7DRP=CFXS 4.4874 4.076 41.14 817.59

14天CN14DRP=CFXS 4.9260 4.7516 17.44 95.57

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0099 3.5069 50.30 561.16

七天CHICNY7D=CFXS 4.5429 4.0662 47.67 144.20

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.6000 2.1050 149.50 356.78

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.4000 2.9000 50.00 76.62

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.1000 -10.00 0.02

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.0040 3.5100 49.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.5100 4.0000 51.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.9200 4.6100 31.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 4.0000 3.4975 50.25

七天SHICNYSWD= 4.5042 4.0208 48.34

三个月SHICNY3MD= 5.4615 5.4655 -0.40

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(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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