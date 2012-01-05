〔中国国企〕积极推动国企间及与其他所有制企业间重组整合--国资委

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月5日电---中国国务院国有资产监督管理委员会主任王勇周四表示,各级国资委要积极推动国有企业之间、国有企业与其他所有制企业之间的重组整合,并改造和提升传统产业,培育和发展战略性新兴产业.
新华社报导援引他的话并称,2012年要加快推进国有企业公司制股份制改革,加大规范董事会建设力度,并加大力度解决一批严重影响制约企业发展的历史遗留问题.
"2012年各级国资委和国有企业要把握'稳中求进'的总基调."他在全国国有资产监督管理工作会议上表示,作为国民经济的重要支柱,国有经济必须保增长,保稳定,防止大的起落.
数据显示,2011年前11个月,全国国资委系统监管企业累计实现营业收入30.8万亿(兆)元人民币,同比增长23.9%;净利润1.4万亿元,同比增长10.5%.
王勇去年12月曾表示,2012年将继续推动具备条件的央企加快主营业务整体上市;对已实现主营业务整体上市的央企,将推动企业加快存续资产处置.此外,国资委还将继续推动中央企业之间非主业、非优势业务、非同类业务之间的重组整合.[ID:nCN1295364](完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。