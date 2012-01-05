版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 12:31 BJT

〔中国能源〕中石化天津工厂计划9月起全面停工,进行检修维护--消息

路透北京1月5日电---据公司方消息人士称,中国石油化工股份有限公司(0386.HK)天津炼厂和石化部门计划从9月初起全面停工50天,维护设备.

天津炼厂每日原油处理能力为30万桶,乙烯车间年产量为100万吨.

"包括炼厂和乙烯厂在内,整个工厂将全面停产,进行检修维护,"该消息人士称.

这将使该厂今年原油处理总量减少约13%,至每日22.6万桶.2011年为每日26万桶.(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐