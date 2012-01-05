〔中国能源〕中石化天津工厂计划9月起全面停工,进行检修维护--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月5日电---据公司方消息人士称,中国石油化工股份有限公司(0386.HK)天津炼厂和石化部门计划从9月初起全面停工50天,维护设备.
天津炼厂每日原油处理能力为30万桶,乙烯车间年产量为100万吨.
"包括炼厂和乙烯厂在内,整个工厂将全面停产,进行检修维护,"该消息人士称.
这将使该厂今年原油处理总量减少约13%,至每日22.6万桶.2011年为每日26万桶.(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。