〔中国债券〕10中关村集合债中地杰通信偿债困难,担保人称将代为偿还

* 10中关村集合债中曝信用风险,地杰通信难自主偿债

* 担保人中关村科技担保公司称将代为偿还

* 到期兑付全部本金及所需支付利息已提存

路透上海1月5日电---中国信用债市场再曝风险事件,2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备股份有限公司日前公告称,公司目前经营状况恶化,自主偿债能力较低,已向债券担保人中关村科技担保有限公司申请,请其履行担保责任,确保本金及利息履约兑付.

中关村科技担保公司则公告表示,公司已向北京市长安公证处提存资金4,414.42万元人民币,包含全部本金和至2013年债券到期剩余期限内所需支付的利息,确保本息支付.

2010年中关村高新技术中小企业集合债CN1080098=CFXS在8月26日发行,总规模3.83亿元,债项评级AA+,期限六年,第三年末设发行人赎回选择权或投资者回售选择权,票面利率5.18%,地杰通信作为发行人之一,发行规模为4,000万元.

该债在二级市场交易很清淡,最近一次成交在去年12月19日,成交价96.87元,对应收益率5.9570%.

地杰通信指出,受市场风险影响,公司目前经营状况恶化,多笔贷款出现逾期,银行账户遭查封,自主偿还债务的能力较低.

公司表示,在本期债券存续期内,如公司未能在付息及兑付日前五个工作日足额将应付利息和本金,划至中央国债登记结算公司及中国证券登记结算公司指定的付息兑付账户中,则中关村科技担保公司将使用提存的资金兑付应付利息及本金.

去年以来,受地方融资平台风险曝光等事件影响,"信用风险"的阴霾就一直笼罩债市,投资者像"挖地雷"一样,尽量避免持有存在违约风险的债券,高低评级间的信用利差也被不断拉大.

联合资信此前发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,且目前已陷入资不抵债的困境.随後,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)也被列入了可能降级的信用评级观察名单.(完)

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