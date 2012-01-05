美国共和党总统候选人金里奇和奥巴马或组成“反罗姆尼”同盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透爱荷华州得梅因市/新罕布什尔康科德市1月4日电---美国共和党总统候选人金里奇(Newt Gingrich)或许会在与罗姆尼的较量中遇到一个新的合作夥伴：总统奥巴马。金里奇对自己在爱荷华州预选中的糟糕表现十分恼怒。

尽管两人均希望赢得2012年大选，但奥巴马和金里奇拥有共同的“敌人”：罗姆尼。罗姆尼周二在爱荷华州赢得共和党总统候选人提名的首场初选。

金里奇在数周前的爱荷华州民调中保持领先，但在遭到与罗姆尼同盟的外部组织的广告攻击後，他目前的支持率排在第四位。金里奇曾担任国会众议院议长。

奥巴马的竞选团队担心这些外部组织在大选中可能会有损奥巴马。他们希望共和党内部的预选时间拉长，这样如果罗姆尼率先落马，如果他结束了其候选人身份，奥巴马就可受益。

奥巴马竞选团队以其独有方式对金里奇成为“超级政治委员会”(SuperPAC)攻击目标表达了同情。SuperPAC是一家可在政治竞选中筹集和花费无限资金的组织。

奥巴马的首席竞选顾问艾克斯罗德(David Axelrod)表示：“前马塞诸塞州州长罗姆尼以八票的优势赢得共和党的首场初选，因为他在SuperPAC的支持下，对金里奇进行了地毯式轰炸。”

艾克斯罗德表示，他担心奥巴马也会在总统大选中遭到SuperPAC的类似攻击。

他在电话会议中对记者表示：“我不是要美化它，但很明显这是一个因素，令人担心。但我认为，两者的不同之处在於，奥巴马总统为美国人民所熟知。”（完）