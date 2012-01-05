美国共和党总统候选人金里奇和奥巴马或组成“反罗姆尼”同盟

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透爱荷华州得梅因市/新罕布什尔康科德市1月4日电---美国共和党总统候选人金里奇(Newt Gingrich)或许会在与罗姆尼的较量中遇到一个新的合作夥伴：总统奥巴马。金里奇对自己在爱荷华州预选中的糟糕表现十分恼怒。
尽管两人均希望赢得2012年大选，但奥巴马和金里奇拥有共同的“敌人”：罗姆尼。罗姆尼周二在爱荷华州赢得共和党总统候选人提名的首场初选。
金里奇在数周前的爱荷华州民调中保持领先，但在遭到与罗姆尼同盟的外部组织的广告攻击後，他目前的支持率排在第四位。金里奇曾担任国会众议院议长。
奥巴马的竞选团队担心这些外部组织在大选中可能会有损奥巴马。他们希望共和党内部的预选时间拉长，这样如果罗姆尼率先落马，如果他结束了其候选人身份，奥巴马就可受益。
奥巴马竞选团队以其独有方式对金里奇成为“超级政治委员会”(SuperPAC)攻击目标表达了同情。SuperPAC是一家可在政治竞选中筹集和花费无限资金的组织。
奥巴马的首席竞选顾问艾克斯罗德(David Axelrod)表示：“前马塞诸塞州州长罗姆尼以八票的优势赢得共和党的首场初选，因为他在SuperPAC的支持下，对金里奇进行了地毯式轰炸。”
艾克斯罗德表示，他担心奥巴马也会在总统大选中遭到SuperPAC的类似攻击。
他在电话会议中对记者表示：“我不是要美化它，但很明显这是一个因素，令人担心。但我认为，两者的不同之处在於，奥巴马总统为美国人民所熟知。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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