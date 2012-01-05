〔中国贸易〕2011年贸易顺差预计在1,600亿美元左右--商务部长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月5日电---中国商务部部长陈德铭周四称,去年全年中国贸易顺差继续收窄,预计在1,600亿美元左右.
新华社援引陈德铭在全国商务工作会上并称,预计去年全年中国进出口总额将达3.6万亿美元,增长20%以上.
路透据此测算,2011年12月贸易顺差约为216亿美元.
中国2010年全年外贸顺差为1,831亿美元.2011年11月出口同比增长13.8%,增速下滑至九个月来的低水平位;前11个月累计实现外贸顺差1,384亿美元.[ID:nCN1276562](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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