〔中国贸易〕2011年贸易顺差预计在1,600亿美元左右--商务部长

路透北京1月5日电---中国商务部部长陈德铭周四称,去年全年中国贸易顺差继续收窄,预计在1,600亿美元左右.

新华社援引陈德铭在全国商务工作会上并称,预计去年全年中国进出口总额将达3.6万亿美元,增长20%以上.

路透据此测算,2011年12月贸易顺差约为216亿美元.

中国2010年全年外贸顺差为1,831亿美元.2011年11月出口同比增长13.8%,增速下滑至九个月来的低水平位;前11个月累计实现外贸顺差1,384亿美元.[ID:nCN1276562](完)