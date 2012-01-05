中国航空公司拒付欧盟碳税--中航协

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港/新加坡1月4日电---中国内地航空公司将拒绝支付欧盟新的碳排放交易体系下的任何开支，而亚太其它航空公司很可能向乘客转嫁相关费用。
欧盟碳排放交易体系（ETS）於2005年推出，是欧盟抗击气候变化的核心措施之一。今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的航班均纳入该体系，若航空公司的碳排放量超出上限，ETS将强制污染者购买排放许可。
中国航空运输协会副秘书长柴海波接受路透电话采访时表示，中国不会在碳排放交易体系方面与欧盟合作，因此内地航空公司将不会对乘客徵收与排放税相关的附加费用。
中航协代表着国内四大航空公司：国航(0753.HK)(601111.SS)、南航(600029.SS)(1055.HK)、东航(600115.SS)(0670.HK)和海航(600221.SS)。
基於欧盟法规，任何出入欧盟的国际航班都必须缴纳15%的航空碳排税，否则每排放1吨二氧化碳缴纳100欧元罚款，若持续违规，可勒令禁止在欧盟境内飞行。
但该法规亦有弹性空间，允许各国寻求替代途径抵消航空碳排放。
欧盟气候委员会发言人拉卓恩（Isaac Valero Ladron）称：“我们的法案允许各国选择不同的航空减排方式。如果他们采取了对等的措施，来自这些国家的所有航班则可免征碳排放税。”（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。