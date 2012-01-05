〔路透调查〕欧洲央行开启印钞的机率降低,英国央行宽松措施扩速或放慢(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
* 分析师称,欧洲央行启动量化宽松行动的机率下降
* 调查显示,欧洲央行对银行的三年期巨额贷款的影响显现
* 英国央行将扩大量化宽松规模,但步伐慢於12月预估
路透伦敦1月4日电---一项路透调查显示,欧洲央行效仿美国和英国开启印钞行动的压力已减弱,而英国央行下月料将扩大资产购买规模,但力度或小於此前估计.
欧元区几乎肯定面临衰退,这项针对66名分析师的调查还显示,欧洲央行料在2月或3月将利率从目前的1%调降至0.75%的纪录新低.
欧洲央行在上月向欧洲银行体系注入近5,000亿欧元三年期低息资金.从那以後,有关该央行被迫推出量化宽松的预期机率已从40%降至30%.
周三有消息称,银行在欧洲央行的隔夜存款已创下4,530亿欧元的纪录新高,上述调查在此消息出炉之前进行.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。