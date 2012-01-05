〔路透调查〕欧洲央行开启印钞的机率降低,英国央行宽松措施扩速或放慢(更新版)

(新增细节)

* 分析师称,欧洲央行启动量化宽松行动的机率下降

* 调查显示,欧洲央行对银行的三年期巨额贷款的影响显现

* 英国央行将扩大量化宽松规模,但步伐慢於12月预估

路透伦敦1月4日电---一项路透调查显示,欧洲央行效仿美国和英国开启印钞行动的压力已减弱,而英国央行下月料将扩大资产购买规模,但力度或小於此前估计.

欧元区几乎肯定面临衰退,这项针对66名分析师的调查还显示,欧洲央行料在2月或3月将利率从目前的1%调降至0.75%的纪录新低.

欧洲央行在上月向欧洲银行体系注入近5,000亿欧元三年期低息资金.从那以後,有关该央行被迫推出量化宽松的预期机率已从40%降至30%.