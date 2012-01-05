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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 13:15 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑欧元触及新高,兑瑞郎亦持高

* 澳元与新西兰元兑美元涨势均暂停,本周上涨1%

* 澳元与新西兰元兑瑞郎均在11个月高位

* 但欧元空仓过多--交易商

路透惠灵顿/悉尼1月5日电---澳元兑欧元周四创下新高,兑瑞郎持於11个月高位附近,受欧元区忧虑影响,投资者迫切等待法国债券标售.

欧元兑澳元EURAUD=R在1.2518澳元挣扎,过去12个交易日跌去逾0.06澳元.

"过去几周走势很激进,没什麽能挡住它."OzForex资深交易员Euan McCreadie称.

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