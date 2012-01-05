〔澳新汇市〕澳元兑欧元触及新高,兑瑞郎亦持高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 澳元与新西兰元兑美元涨势均暂停,本周上涨1%
* 澳元与新西兰元兑瑞郎均在11个月高位
* 但欧元空仓过多--交易商
路透惠灵顿/悉尼1月5日电---澳元兑欧元周四创下新高,兑瑞郎持於11个月高位附近,受欧元区忧虑影响,投资者迫切等待法国债券标售.
欧元兑澳元EURAUD=R在1.2518澳元挣扎,过去12个交易日跌去逾0.06澳元.
"过去几周走势很激进,没什麽能挡住它."OzForex资深交易员Euan McCreadie称.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。