《国际主要央行公开市场操作一览》--1月5日

路透上海1月5日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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01/04 卖出公债 -87.40 05/15/2013 - 10/31/2013

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)向国会提议,政府运营的按揭贷款金融机构房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)扮演更大的角色,将有助於恢复遭受重挫的美国楼市.美联储向国会提交报告,概述可协助提振房地产业的诸多举措,包括允许房利美和房贷美向广泛的房主群体提供成本更低的按揭贷款.[ID:nCN1320146]

--美联储公布,将从本月稍後开始发布决策者对联邦基金利率走向的预期,以及官方预期何时将首次升息.美联储的12月13日会议记录显示,美联储将在1月24-25日会议後公布季度经济预估时,发布美联储对联邦基金利率走向的预期.会议记录称,许多联邦公开市场委员会委员认为,经济状况可能为进一步放宽货币政策提供了"很好的"依据,且一个增强後的政策沟通框架将令任何政策调整更加有效.[ID:nCN1316810]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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01/04 七天期反向交易 61.52(亿美元) 0.58%(固定利率)

84天期反向交易 255.15(亿美元) 0.58%(固定利率)

01/03 七天期反向交易 1,306.22 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.36%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)指出,欧元将得以保留,但要克服欧元区公共财政及竞争问题,需要有信心."欧元并非一项经济试验,比这重要得多,我们不应忘记这点,"他在接受该报专访表示."我们需要相信欧元的未来."他并指出欧债危机有助於推动欧元区改革--这是市场压力的积极效应,这要大於其造成的经济损害.[ID:nCN1315414]

--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚撰文称,如果欧元区领导人在加强财政整合方面取得成功,则下一个十年欧元有望成为全球首要货币.[ID:nCN1315152]

--欧洲央行管理委员会委员Andres Lipstok表示,欧洲央行将不会对政府提供货币融资,并称任一国家离开欧元区不会有任何好处.[ID:nCT0492333]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 36,290

上周三 36,830

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当期变化 -540

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持在0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,今日共发行1,569.7亿台币存单,相较存单到期金额1,972亿,存单发行余额减少402.3亿.[ID:nCT0494031]

--台湾央行周二表示,今日共发行861.5亿台币存单,相较存单到期金额33亿,存单发行余额增加828.5亿.[ID:nCT0493451]

--台湾央行周一表示,今日共发行3,035.5亿台币存单,相较存单到期金额3,362.9亿,存单发行余额减少327.4亿.[ID:nCT0492847](完)

--整理 曾菱; 审校 周晓峰/边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]