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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 13:39 BJT

更正:〔标题新闻〕日本12月扣除小型车的汽车销量较上年同期增长23.5%,至221,960辆--JADA

(更正:因原文有误,较上年同期增幅应为"23.5%",非"21.3%")

注:JADA为日本汽车经销商协会(Japan Automobile Dealers Association).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E7NJ003]

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