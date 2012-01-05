美国双胞胎出生数量过去三十年翻番--研究

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路透亚特兰大1月4日电（记者 David Beasley）---美国联邦疾病控制和预防中心（CDC）周三称，主要受不孕治疗的影响，过去三十年美国出生的双胞胎数量增长一倍，2009年出生的每30个婴儿中就有一例双胞胎。

CDC流行病学家及该研究结果的作者之一马丁（Joyce Martin）称：“（双胞胎数量）上升相当普遍，遍及不同年龄阶段和全国各地。”

CDC称，美国2009年出生13.7万对双胞胎，相当於每30个婴儿有一例双胞胎。相比之下，1980年出生的双胞胎为68,339对，相当於每53个婴儿中有一例双胞胎。

该中心指出，女性生育年龄偏晚是原因之一。2000-2009年期间，逾35%新生儿的母亲年龄在30岁及以上，1980年这一比率则为20%。

全美50个州中，每1,000例新生儿中双胞胎所占数量均上升，其中康乃狄克州、夏威夷州、马萨诸塞州、新泽西州和罗德岛州的这一数量增长一倍。

CDC称，试管受精等不孕治疗，是双胞胎数量增长其他原因的主要部分。

马丁指出，双胞胎婴儿比单胞胎婴儿面临的风险更大，因为他们出生时更小，出生更早，更可能无法活过一周岁。她表示，绝大多数双胞胎婴儿状况良好，但他们面临的风险更大。（完）