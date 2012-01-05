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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 13:46 BJT

〔澳洲股市〕收低1.1%,部分回吐新年伊始涨幅

路透1月5日电---澳洲股市周四收低1.1%,全线走跌.此前意大利裕信银行(UniCredit)以大幅折让供股,彰显出解决欧债危机和推动欧元区经济增长的难度之大.

西班牙与意大利将於下周开始发债.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌45.1点,报4,142.7点.该指数周三扬升2.1%.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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