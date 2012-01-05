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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 13:45 BJT

〔中国新债〕重庆文资公司下周二将发行4亿元中期票据,期限五年

路透上海1月5日电---中国重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司周四公告称,将於下周二(1月10日)在银行间
债市簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 重庆文资公司   14        4      5   1/10簿记建档    国开行       AA+       1/11       1/12                                             
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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