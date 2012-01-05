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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 13:51 BJT

〔台湾股市〕连续第三天收高,诺基亚供货商华宝涨停

路透台北1月5日电---台湾股市周四连续第三个交易日收高,涨幅为0.68%.诺基亚NOK1V.HE供货商华宝8078.TW触及涨停,因有媒体报导称其今年有望扭亏为盈.

台湾加权股价指数.TWII收高47.89点,报7,130.86点,延续前两日分别为0.42%和1.46%的涨势.

华宝触及7%涨停板,电子类指数.TELI上涨0.64%.

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