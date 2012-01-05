〔台湾股市〕连续第三天收高,诺基亚供货商华宝涨停

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月5日电---台湾股市周四连续第三个交易日收高,涨幅为0.68%.诺基亚NOK1V.HE供货商华宝8078.TW触及涨停,因有媒体报导称其今年有望扭亏为盈.
台湾加权股价指数.TWII收高47.89点,报7,130.86点,延续前两日分别为0.42%和1.46%的涨势.
华宝触及7%涨停板,电子类指数.TELI上涨0.64%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。