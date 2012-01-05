〔中国新债〕云铝股份下周二将发行3亿元中期票据,期限五年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国云南铝业股份有限公司(000807.SZ)周四公告称,将於下周二(1月10日)在银行间 债市簿记建档发行3亿元人民币浮息中期票据,期限五年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 云铝股份 5 3 5 1/10利差簿记建档 招商银行 AA 1/11 1/12 (000807.SZ) (浮息,一年定存基准) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。