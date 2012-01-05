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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 13:53 BJT

〔中国新债〕云铝股份下周二将发行3亿元中期票据,期限五年

路透上海1月5日电---中国云南铝业股份有限公司(000807.SZ)周四公告称,将於下周二(1月10日)在银行间
债市簿记建档发行3亿元人民币浮息中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 云铝股份       5        3        5 1/10利差簿记建档 招商银行     AA        1/11       1/12  
 (000807.SZ)                       (浮息,一年定存基准)                      
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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