《外汇动态》欧元/美元风险逆转指标接近九个月低位

0545GMT---尽管市场对欧元观点偏空,但偏向欧元/美元卖权的风险逆转指标仍接近九个月最低水准.

欧元/美元一个月风险逆转指标EUR1MRR=GFI仅报1.6/1.1,去年9月高位则在4.5/5.0.

欧元/美元期权隐含波动率下降.一个月欧元兑美元期权波动率EUR1MO=在12.5%附近,9月时在17%以上.

一期权交易商表示:"去年市场担心出现崩盘的情况.不过目前看似投资者的认知发生了改变.人们预计欧元将逐渐下跌(因欧元区经济萧条),但并不会出现骤跌."

交易商还称,在1.2950美元及下方持有多个障碍选择权的期权交易商进行对冲操作,亦推低风险逆转指标.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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