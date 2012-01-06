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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 11:19 BJT

〔中国新债〕广西交投集团下周四将发15亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月6日电---中国广西交通投资集团有限公司周五公告称,将於下周四(1月12日)在银行间债市簿记建档
发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广西交投集团   30       15     12   1/12簿记建档    国开行      AA+        1/13       1/16
                                                     光大银行 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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