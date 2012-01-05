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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 14:20 BJT

〔日本股市〕收低0.8%,因市场冒险意愿下降

路透东京1月5日电---日本股市日经指数周四收低,自三周收盘高位回落,因欧债危机打压欧元兑日圆走低,损及日本出口商,冒险意愿受挫.

日经指数.N225收低0.8%至8,488.71点,跌至位於8,503点的25日移动均线下方.日经指数上日收涨1.2%.

东证股价指数.TOPX收低0.9%至736.28点.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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