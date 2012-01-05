《中国公开市场分析》操作暂停录得净投放510亿元,出手回笼或待春节後

* 本周净投放510亿元人民币

* 央行暂停操作顺势应对流动性压力

* 机构多预期1月将下调存准率

* 公开市场回笼时点或在春节後

* 今年公开市场操作或仍会依赖短期限品种平滑资金

路透北京1月5日电---一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿元人民币.

受限於外汇占款连续下降,公开市场操作到期资金又不"给力",今年连续下调存款准备金率已成市场主流观点,机构多预期本月央行就将再次下调存准率一次,以应对假日的资金需求,假如节後流动性偏多,公开市场则可以相应回笼.

"过节了,就别做(公开市场操作)了,银行都在备现金,总得先有(公开市场)需求再供给吧,"北京一国有银行交易员称,"刚开年,央行没必要那麽紧,...,要收的话,节後收一些好了."

据路透统计,截止当前,2012年央行公开市场到期资金量为9,400亿元人民币,尚不及2011年净投放量19,070亿元的一半;其中,一二月份的到期量仅为1,380亿元,这与动辄过万亿的春节现金漏损相比,九牛一毛而已.

"公开市场到期量这麽少,挺难有所作为的,"南京银行金融市场部研究主管黄艳红指,"不搭配存款准备金率的下调,公开市场操作都没什麽操作空间的."

她个人倾向认为,在春节前後就有一次存准率的下调;这样,"退"可以满足春节期间,机构资金备付的需要;"进",假如节後流动性偏多,公开市场也可以相应回笼;"进退都有空间,央行更游刃有余."

本周央行未在公开市场回笼资金,周二(3日)因适逢元旦小长假暂停操作,周四,面临大额补缴存款准备金的冲击,机构需求缺失,央行又在时隔六个月後连续第二周停发了三个月期央票.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.而公历年末,银行都会揽存迎合监管指标,这必然会导致周四(5日)清算时大额补缴准备金.

**近期回笼发力时点料落在节後**

最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]

黄艳红指出,只有数量型工具导致当期市场流动性偏松了,公开市场操作对冲的功能,才会更加明显地体现出来.

"12月外汇占款可能还是负的,这已经是一阶段性的状况了;公开市场操作有到期量牵制,在这种情况下,要保证今年的货币供应量跟去年差不多,只能是降存准率,"她称,"数量工具多用几次,把资金面推宽了,央票和正回购的需求才能出来."

而就近期的公开市场回笼发力时点,所访问市场人士的主流预期是春节後.到时春节假期资金漏损或逐步回流银行体系,另外,可能发生的存款准备金率的下调,也将会给市场提供更多的资金.

值得注意的是,市场这种存准率判断的风险点在於,市场逻辑或与政策逻辑不一致,决策层或认为结构性的流动性紧张有利於央行,存准率下调的速度和幅度或不及市场预期.与之相对应,公开市场回笼的必要性将随之降低.

中国央行行长周小川近日针对2011年货币政策效果表示,使用数量工具和价格工具的频率和力度不一样,如果只看调整次数,数量工具使用频率略高.但需要看不同工具所产生的不同力度的调整效果.要对现有流动性存量基数有一个估计,才能判断政策调整力度是否合适.[ID:nCN1314908]

数据显示,中国11月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.此前10月外汇占款下降248.92亿元,为近四年来首见.[ID:nCN1292816]

**今年公开市场操作或仍偏向短期限**

受限於年内到期量太少,当前机构对今年央行公开市场操作量的期望值并不大,他们认为,央行或仍会依赖短期限品种来平滑资金."央行很被动;假如今年多发一年期,全年就没(新增)到期."上述北京国有银行交易员称.

其认为,应该多发一些年内就可以到期的品种,比如三个月期;"28天期,太短了,也就当回购用了."

对於央票发行收益率,其则认为,"可能暂时不会动".一方面央行不希望发行收益率的下行给市场以错误的信号引导;而目前的发行收益率,在常规状况下,还是可以吸引到一定的需求的.

黄艳红也指出,今年公开市场操作偏向于短期限品种或更好一些,比如三个月、六个月期;发行利率方面,即使调整,短期内也只能发生在指标性不强的品种上,而不会发生一年期央票上,预计其发行利率一二月份都不会动.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期和一年期央票收益率分别为3.4350%和3.4756%,其中三个月期央票一二级利差目前大约在16个基点(bp),而一年期的利差很小.

汤森路透的调查还显示,23家参与调查的机构都认为中国央行在1月不会调降关键基准利率;但在整个一季度的时间窗口里,机构观点则开始分化,有逾两成机构已经开始认为一年期存款基准利率会下调一次至3.25%.[ID:nCN1318000]

央行公开市场上周净投放90亿元,此前连续四周累计净回笼2,080亿元.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 10

正回购到期 500

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净投放 510 (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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