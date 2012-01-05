〔欧洲个股〕意大利裕信银行大幅折价供股,凸显欧洲银行业融资压力

路透米兰1月4日电---意大利裕信银行(CRDI.MI)周三以大幅折价推出75亿欧元(98亿美元)供股计划,凸显出欧洲银行业者正面临巨大的融资压力,以应对不断蔓延的债务危机.

此次供股规模为单家欧洲银行一年多来最大,旨在修补其伤痕累累的资产负债表,并满足严格的资本规定,以帮助重振投资者信心.

此次裕信银行供股定价为周二收盘价的69%,折价幅度远高於同业近期供股的水平.此次供股被视为对新一年里银行股市场胃纳的一次测试.

这样的供股条款或打压其他银行通过市场融资的热情,并促使其转而寻求收缩贷款、出售资产或削减岗位及分红的做法.

"裕信的供股计划,为衡量银行业状况提供了一个交叉参照,且将对那些需要提升资本水平的银行施加更多压力,"麦格理银行分析师在报告中称.

欧盟银行业管理局(EBA)已要求欧洲银行业必须在6月底前再补充1,150亿欧元资本,以达到9%的核心资本水平下限,资本最为缺乏的是意大利、西班牙和德国的银行.

裕信银行的资本缺口为80亿欧元,仅次于西班牙国际银行(SAN.MC)排名第二,後者需要补充150亿欧元以满足EBA的要求.

Espirito Santo的分析师Andrew Lim表示,裕信增资计划的折价幅度"巨大".

"无论从什麽角度看,裕信的折价幅度都远大於其他银行,这令部分投资者感到吃惊,我认为部分投资者可以说是在救助该银行,"他表示.

裕信银行股价在周三午後盘中大跌逾10%,过去一年该公司市值已蒸发超过一半.

裕信表示,老股东迄今已承诺的认购规模达到增发股份的24%,比率低於此前预期,这再度凸显出其面临的挑战.

此次供股的承销团起初由15家银行组成,牵头行为Mediobanca和美银-美林,但现已扩大至27家银行,以分散风险.

此次供股将从1月9日开始,1月27日结束,规模相当於裕信银行目前125亿欧元市值的60%.(完)