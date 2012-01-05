〔亚洲金融〕去年股权融资额同比锐减42.4%,金融业最活跃--汤森路透

路透北京1月5日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,去年,亚洲股权及股权相关的发行达1,471项,总募集金额1,795亿美元,同比锐减42.4%.

按行业分类,2011年,金融业股权及股权相关发行共募集金额354亿美元,占该地区股权融资总额20%,位列各行业之首.

报告并显示,2011年,亚洲首次公开发行(IPO)共641项,募集资金810亿美元,同比增长下降了49%.其中,工业、材料和高科技三个行业中的公司IPO金额占亚洲首次公开发行总额的46.6%.

根据汤森路透/Freeman咨询,2011年亚洲地区的承销费用达到44亿美元.高盛(GS.N)以142亿美元的承销金额占该地区承销商之首.

期内,中国有私募股权投资的首次公开发行涉及142项,发行募集金额262亿美元,较2010年总金额增长6%.(完)

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