〔亚洲金融〕去年股权融资额同比锐减42.4%,金融业最活跃--汤森路透

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月5日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,去年,亚洲股权及股权相关的发行达1,471项,总募集金额1,795亿美元,同比锐减42.4%.
按行业分类,2011年,金融业股权及股权相关发行共募集金额354亿美元,占该地区股权融资总额20%,位列各行业之首.
报告并显示,2011年,亚洲首次公开发行(IPO)共641项,募集资金810亿美元,同比增长下降了49%.其中,工业、材料和高科技三个行业中的公司IPO金额占亚洲首次公开发行总额的46.6%.
根据汤森路透/Freeman咨询,2011年亚洲地区的承销费用达到44亿美元.高盛(GS.N)以142亿美元的承销金额占该地区承销商之首.
期内,中国有私募股权投资的首次公开发行涉及142项,发行募集金额262亿美元,较2010年总金额增长6%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。