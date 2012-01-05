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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 15:20 BJT

〔新债招标〕中石油集团200亿元九个月超短融中标利率4.45%--业内人士

路透上海1月5日电---业内人士周四透露,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司上午在
银行间债市招标发行200亿元人民币九个月期超短期融资券,最终确定票面利率为4.45%.

  中石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    票面利率    承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  中石油集团   1,000    200       9      4.45%      工商银行     AAA      1/6        1/9
                                                    中国银行                                  
  =========================================================================================(完)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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